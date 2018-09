La conferenza nazionale sul mobility management e la mobilità sostenibile, che si terrà a Modena l'11 e 12 ottobre 2018, è da diciotto anni un momento di riflessione fondamentale per i principali soggetti nazionali coinvolti nei processi di gestione della mobilità urbana nel nostro Paese. MobyDixit mette al centro della sua proposta la visione europea dei temi del Mobility Management cercando di coniugarla con le specificità e con le esperienze nazionali in ambito formativo ed aziendale.

Il format di MobyDixit aggiunge ai temi della gestione della mobilità anche quelli più vicini a un pubblico più ampio e riconducibili al green transport e alla mobilità intesa come bisogno essenziale, necessaria non solo per lavorare o studiare, ma anche per vivere una piena integrazione sociale ed economica.

La Conferenza MobyDixit 2018 sarà articolata in due giornate di lavoro con sedute plenarie, workshop tematici e una serie di eventi di carattere scientifico, culturale, formativo e ricreativo: