Sistema della ciclabilità, la Regione presenta le linee guida

Diffondere e disseminare i contenuti e l’approccio alle tematiche della ciclabilità in connessione con una visione di rigenerazione e di progetto di territorio in tutti i suoi risvolti. È questo l'obiettivo dei quattro incontri rivolti ai tecnici degli enti locali, ai professionisti e alle associazioni di settore per presentare le nuove “Linee guida per il sistema di ciclabilità regionale”, in coordinamento con il progetto europeo Prepair.

Si tratta di uno degli strumenti della legge regionale del sistema della mobilità ciclistica (L.R. 10/2017), che punta a un approccio sistemico e omogeneo per la pianificazione delle politiche della ciclabilità su scala regionale (infrastrutture, poli collegati, servizi, segnaletica e dotazioni).

Con questa iniziativa la Regione si propone di raggiungere l’efficacia tecnica e funzionale dei percorsi ciclabili, garantendo la necessaria uniformità delle reti regionali urbana, extraurbana e delle ciclovie regionali (RCR), in coerenza con la normativa regionale, nazionale ed europea.

Calendario degli incontri

Ravenna, 13 maggio 2019

Camera di Commercio

Viale Farini 14, Sala Cavalcoli

ore 9,30 - 13,30

Invito (pdf, 280.6 KB)

Sala del Giudizio Universale, Museo della Città

di Rimini, Via Luigi Tonini 1

ore 9,30 - 13,30

Invito (pdf, 336.6 KB)

Palazzo Del Governatore

Piazza Garibaldi

ore 9,30 - 13,30 con diretta streaming

Invito (pdf, 248.5 KB)

Sala 20 maggio 2012

Viale della Fiera 8 (Regione Emilia-Romagna)

ore 14,30 - 18,30 con diretta streaming

Invito (pdf, 249.0 KB)

Come partecipare

Per tutti è obbligatorio iscriversi ai seguenti link:

- Ravenna (180 posti disponibili)

- Rimini (150 posti disponibili)

- Parma (150 posti disponibili)

- Bologna (250 posti disponibili)

L'apertura delle iscrizioni è il 17 aprile 2019.

Crediti formativi

La mancata iscrizione anticipata non consente il riconoscimento dei crediti formativi. L’ingresso e l’uscita ad evento in corso non consentirà di ottenere il riconoscimento dei crediti formativi.

Architetti liberi professionisti, di Enti territoriali, Comunali e Provinciali: 4 CFP assegnati dalla Federazione Ordini Architetti P.P.C. Emilia Romagna. È sufficiente l’iscrizione al link regionale sopraindicato;

Ingegneri, liberi professionisti e di Enti territoriali, Comunali e Provinciali: è necessario iscriversi anche al link www.isiformazione.it;

Dottori agronomi e Dottori Forestali Liberi professionisti e di enti territoriali, Comuni e Province è necessario iscriversi anche sulla piattaforma SIDAF.

Per informazioni contattare servtre02@regione.emilia-romagna.it e paola.bassi@regione.emilia-romagna.it