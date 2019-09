Sicurezza stradale, via al secondo bando regionale 2019 per potenziare le attrezzature di soccorso

Migliorare la risposta fornita al cittadino in caso di incidenti stradali e ripristinare le condizioni di sicurezza per la circolazione, garantendo un pronto intervento mediante l'acquisto di attrezzature volte alla implementazione o rinnovamento dei mezzi di soccorso. Favorire, di conseguenza, la diminuzione del costo sociale che viene a prodursi a seguito degli incidenti sulle strade.

Sono gli obiettivi del “Secondo bando regionale per la concessione di contributi per l’acquisto di attrezzature volte al miglioramento della sicurezza delle infrastrutture e degli utenti delle stesse”, che si rivolge alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni del settore, senza fine di lucro, con sede legale e attività in Emilia-Romagna e che abbiano tra le finalità il soccorso in caso di emergenza.

I fondi regionali messi a disposizione ammontano a 72.160 euro. La percentuale massima del contributo regionale non potrà superare il 50% delle spese ritenute ammissibili in sede di istruttoria.

L’Organizzazione di volontariato e/o Associazione del settore beneficiaria potrà ricevere in termini assoluti un contributo massimo pari a 10.000 euro.

Le attrezzature (conformi all’uso, omologate e certificate ai sensi di legge) dovranno essere acquistate e consegnate entro il 31/12/2019, previo ordine di acquisto al fornitore, da trasmettere alla Regione Emilia-Romagna entro e non oltre l’8/11//2019.

Le domande di contributo dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14 del 1° ottobre 2019:

all'indirizzo PEC viabilita@postacert.regione.emilia-romagna.it

oppure, entro la stessa ora e data, attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano (previo appuntamento tel 051 5273758) all'indirizzo:

Regione Emilia-Romagna

Servizio Viabilità, Logistica e Trasporto per vie d’acqua

Viale Aldo Moro, 30 – 40121 Bologna

Per informazioni: tel 051 5273758; viabilita@regione.emilia-romagna.it

Bando

Delibera della Giunta regionale n. 1493 del 16/09/2019 - L.R. n. 30/1992 ESS.MM.II. Approvazione secondo bando regionale per la concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature volte al miglioramento della sicurezza delle infrastrutture e degli utenti delle stesse - Annualità 2019

Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 301 del 19 settembre 2019

Modulistica

Riferimenti normativi