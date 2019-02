Sicurezza stradale, contro l'alcol alla guida torna #Staisobrio – Prima le vite

Dopo i successi delle prime quattro edizioni torna nelle scuole della città metropolitana di Bologna la campagna #Staisobrio – Prima le vite.

Promossa da Aci Bologna e Lions Club Bologna San Luca e patrocinata dall’Osservatorio per l'educazione alla sicurezza stradale della Regione Emilia-Romagna, dalla Prefettura di Bologna, dalla Città Metropolitana e dall’Ufficio scolastico regionale, l'iniziativa si rivolge agli studenti delle scuole superiori di primo e secondo grado.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani contro l’uso di alcol e metterli al corrente dei rischi che questo gesto può comportare soprattutto per chi si mette alla guida.

Per fare ciò #Staisobrio attiva un concorso a premi che ricompenserà gli autori dei migliori elaborati che verranno realizzati con ricchi premi messi in palio.

Testimonial di #Staisobrio 2019 è ancora una volta il chitarrista bolognese Dodi Battaglia. L’artista, assieme ad esperti di Automobile Club Bologna e Lions, alla Polizia Stradale di Bologna e alle Polizie locali incontrerà gli studenti di diversi istituti scolastici del territorio per sensibilizzarli sul tema della sicurezza stradale e sull’importanza, per la propria sicurezza e per quella degli altri, di mettersi alla guida senza aver bevuto.

Partecipazione e premi in palio

Per i singoli studenti sarà possibile partecipare al concorso attraverso la realizzazione di un video, un’immagine fotografica, uno slogan o un elaborato grafico, che abbia come tema l’attenzione che i giovani devono porre sui rischi della guida sotto gli effetti dell’alcol.

Gli elaborati dovranno pervenire entro il prossimo 3 maggio all’Ufficio Territoriale di Bologna del Ministero della Pubblica Istruzione. Qui un’apposita commissione si riunirà per valutarli e selezionare i tre più meritevoli per le categorie under 16 e over 16.

Per i primi tre classificati della categoria under 16 sono in palio device di ultima generazione (pc, tablet e smartphone).

Per la categoria over 16 i premi saranno uno smartphone per il terzo classificato e un tablet per il secondo classificato, mentre per il vincitore di categoria il premio sarà un soggiorno studio di 15 giorni a Cambridge (Gran Bretagna).

La campagna viene realizzata grazie al contributo del Partner dell’iniziativa: CAMPA – società di Mutuo Soccorso.

Automobile Club Bologna utilizzerà gli elaborati realizzati dai ragazzi per le proprie attività di sensibilizzazione, veicolando il messaggio tramite i propri canali web e social, nonché tramite la propria rete di Punti ACI e durante gli eventi realizzati sul territorio.

Documentazione del concorso