Economia verde e mobilità sostenibile, un workshop in Regione

Illustrare lo stato dell'arte dei PUMS (Piani urbani della mobilità sostenibile) in Emilia-Romagna, con particolare riferimento alle azioni di mobilità "green" previste o in corso di realizzazione.

E' l'obiettivo del workshop "Economia verde e mobilità sostenibile", in programma il 15 ottobre 2018 a Bologna presso la sede della Regione Emilia-Romagna, Sala Auditorium in viale A. Moro, 18.

L’incontro si inquadra nell’ambito degli incontri tecnici periodici per lo sviluppo dei PUMS tra Regione e gli Enti Locali anche nell’ottica della promozione e sviluppo della mobilità sostenibile in Regione, e in previsione degli “Stati Generali della Green Economy in Emilia-Romagna 2018” che si terranno il 30 ottobre a Bologna presso l’Opificio Golinelli.

In tale contesto si colloca anche progetto europeo REFORM, di cui la Regione Emilia-Romagna e la Fondazione ITL ( Istituto sui trasporti e la logistica) sono partner. Entrambi hanno accompagnato nel tempo gli Enti Locali impegnati nella fase di realizzazione dei PUMS.

Per registrarsi: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PUMS_green_economy