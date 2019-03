Trekking col treno, al via l'edizione 2019 alla scoperta del territorio bolognese

Quasi mille chilometri complessivi di cammino in 59 escursioni distribuite su tutto il territorio bolognese e una partecipazione che da anni supera le 2000 presenze a edizione: riparte Trekking col Treno, l'iniziativa dedicata agli appassionati di escursionismo che domenica 3 marzo inaugura la 28a edizione con una camminata "nella Bassa", tra argini e Cassa di espansione del torrente Samoggia.

Organizzato dalla Destinazione turistica Bologna insieme alla sezione bolognese del Club Alpino Italiano (CAI), Trekking col Treno è la rassegna di escursioni aperte a tutti che conduce alla scoperta dell'Appennino bolognese (e non solo) e che prevede la possibilità di raggiungere il punto di partenza con i mezzi pubblici, grazie anche al supporto di Trenitalia e Tper (Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna). Le 59 escursioni dell'edizione 2019, distribuite dal 3 marzo all'1 dicembre, sono guidate dagli accompagnatori volontari del CAI e propongono vari livelli di difficoltà e un ampio ventaglio di destinazioni su tutto il territorio bolognese.

Quest'anno tornano il trekking "Al Rifugio più basso d'Italia" (22 aprile) e il trekking lungo la "Via lattea" attorno a Granarolo (26 maggio). Solcherà la pianura anche l'unico ciclo-trekking in calendario, una biciclettata in costume con la mitica Graziella in direzione Zola Predosa. La natura è al centro di molte escursioni, tra le splendide fioriture selvatiche delle peonie (5 maggio) e la stagionalità dei frutti della terra, come il mirtillo del Corno alle Scale (agosto) e la castagna di Castel del Rio (ottobre). Spazio anche alle ricchezze geologiche del territorio, con escursioni che esplorano il Contrafforte Pliocenico, i Gessi Bolognesi sulle colline cittadine e la Vena del Gesso tra Santerno e Senio.

Molti trekking saranno come di consueto dedicati alla lunga e travagliata Storia dell'Appennino bolognese, vicina e lontana, con racconti e testimonianze dei profondi segni lasciati dalla Seconda guerra mondiale nel paesaggio e nella memoria.

Tra le novità 2019 ci sarà una particolare attenzione al tema dell'acqua, con varie escursioni che percorreranno le vie d'acqua del territorio, esploreranno le cascate del Dardagna, i laghi di Suviana, Brasimone e Santa Maria, riscopriranno antichi mulini ad acqua, mentre in pianura seguiranno il corso del torrente Samoggia e del canale Navile.

Confermata anche quest'anno, ma in un'inedita versione settembrina, l'ormai classica escursione Barbiana-Monte Sole, un trekking di sette giorni (22-28 settembre) tra Toscana ed Emilia-Romagna sulle tracce di due importanti figure del Novecento: don Lorenzo Milani e don Giuseppe Dossetti.

L'elenco delle escursioni e il regolamento dell'iniziativa sono disponibili nel dettaglio sul sito, anch’esso bilingue, www.trekkingcoltreno.it, realizzato con il supporto di Apt Servizi Emilia Romagna, e sulla pagina Facebook "Trekking Col Treno".

Fonte: Città metropolitana di Bologna