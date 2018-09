Sicurezza stradale, dalla Regione un bando per potenziare mezzi e attrezzature dei Vigili del Fuoco

Migliorare il livello di sicurezza degli utenti sulla rete stradale regionale, mediante l'acquisto di mezzi e attrezzature volti alla implementazione o rinnovamento della dotazione dei Vigili del Fuoco, garantendo così un pronto intervento sulle strade nelle quali si verificano incidenti.

E' l'obiettivo del “Bando regionale per la concessione di contributi per l’acquisto di mezzi e/o attrezzature volti al miglioramento della sicurezza delle infrastrutture e degli utenti delle stesse”, che si rivolge alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni del settore, senza fine di lucro, con sede legale e attività in Emilia-Romagna e che abbiano tra le finalità il sostegno alle attività dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco.

I fondi regionali messi a disposizione ammontano a 200.000 euro. La percentuale massima del contributo regionale non potrà superare il 50% delle spese ritenute ammissibili in sede di istruttoria.

L’Organizzazione di volontariato e/o Associazione del settore beneficiaria potrà ricevere in termini assoluti un contributo massimo pari a 30.000 euro.

Le attrezzature e/o i mezzi (nuovi, omologati e certificati ai sensi di legge) dovranno essere acquistati e consegnati entro il 31/12/2018, previo ordine di acquisto al fornitore, da trasmettere alla Regione Emilia-Romagna entro e non oltre il 9/11/2018.

Le domande di contributo dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14 del 1/10/2018:

all'indirizzo PEC viabilita@postacert.regione.emilia-romagna.it

oppure, entro la stessa ora e data, attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano (previo appuntamento tel 051 5273758) all'indirizzo:

Regione Emilia-Romagna

Servizio Viabilità, Logistica e Trasporto per vie d’acqua

Viale Aldo Moro, 30 – 40121 Bologna

Per informazioni: tel 051 5273758; viabilita@regione.emilia-romagna.it

Bando e documentazione

Riferimenti normativi

Legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 - Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti

Legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 - Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato