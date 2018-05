Info Scoprire la città all'alba in sella alla bici: torna Sunrisebike Ride Appuntamento ai Giardini Margherita di Bologna il 27 maggio Tweet Tweet Nata a Bologna nel 2014, la Sunrisebike Ride è una pedalata non competitiva di circa un’ora, con partenza all’alba, che attraversa i luoghi di maggior interesse storico e culturale della città. La data ufficiale sarà il 27 maggio 2018 al sorgere del sole (ore 5.35 puntuali) nella fantastica cornice dei Giardini Margherita. La bellezza della città vista in un orario magico così da poterne cogliere ogni sfumatura. Un evento per tutte le età: per i genitori che accompagnano i figli, per i bambini che coinvolgono gli adulti. Sul sito ufficiale www.sunrisebikeride.it sono aperte le iscrizioni. Chi si iscrive a Sunrisebike Ride crede fortemente che uno degli attimi più belli per riscoprire la propria città sia la mattina presto, in sella alla bici, liberi dai filtri imposti dalla frenetica quotidianità, per rimpossessarsi dei suoi colori ed apprezzare la sua storia. L’importante novità del 2018 è la conferma della partnership organizzativa stretta da Sunrisebike Ride con CBM Italia Onlus. Una parte dell’iscrizione di ogni singolo partecipante verrà infatti devoluta per sostenere i progetti di cura e prevenzione della cecità nei Paesi del sud del mondo. Ma le novità non si esauriscono qui: il 20 maggio sempre a Bologna, in anteprima assoluta, per chi ha voglia di spingersi fuori porta, per chi ha voglia di immergersi nel verde e nei sentieri che caratterizzano anch’essi la città, arriva una nuova versione di Sunrisebike Ride, quella Gravel: sempre all’alba, lungo percorsi un po’ più tecnici (non per forza asfaltati) e dalla più lunga distanza chilometrica da percorrere. UISP Bologna, Lega Ciclismo e Bitone Ciclistica sono preziosi partner organizzativi della tappa bolognese. L'iniziativa è patrocinata dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Bologna. Sunrisebike Ride

Foto: presentazione dell'iniziativa Azioni sul documento Stampa