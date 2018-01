Info Progetto europeo SUCCESS, un convegno presenta i risultati Appuntamento il 27 febbraio in Regione Tweet Tweet Un convegno per presentare i risultati del progetto europeo SUCCESS “Sustainable Urban Consolidation CentrES for conStruction”, che mira a investigare quali soluzioni tecnologiche ed organizzative possano favorire la riduzione degli impatti negativi derivanti dalle attività di consegna merci in ambito urbano. Regione Emilia-Romagna, Istituto sui Trasporti e la Logistica (ITL), Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (CMB) e Centro interdipartimentale En&Tech - UNIMORE, lo hanno organizzato per il 27 febbraio 2018 a Bologna, dalle 9 alle 12.30, nell'Aula Magna di Viale Aldo Moro 30. Durante il convegno verranno presentati gli esiti del progetto e delle analisi condotte nei siti pilota di Valencia, Parigi, Verona e Lussemburgo - in cui si è simulata l’ottimizzazione delle supply chain del settore delle costruzioni nei centri urbani, anche attraverso l’introduzione di Centri di Consolidamento Urbano che possano contribuire a ridurre costi e impatti negativi per le imprese coinvolte in grandi opere, nelle aree urbane. Al dibattito interverranno autorità locali ed esperti del settore. La partecipazione al convegno è gratuita ma è richiesta la registrazione. Per registrarsi

