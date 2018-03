Info Educazione alla sicurezza stradale, torna "Carabiniere per un giorno" Dopo Bologna e il territorio metropolitano, si riparte da Modena Tweet Tweet Torna "Carabiniere per un giorno", il progetto ideato e organizzato dall'Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il Comando Regionale Emilia-Romagna dell’Arma dei Carabinieri. Il progetto ha la duplice finalità di accrescere la consapevolezza sui rischi derivanti dall’adozione di comportamenti scorretti alla guida di veicoli, in particolare sotto l’effetto di sostanze psicotrope e di avvicinare gli studenti agli operatori delle Forze dell’Ordine, per valorizzarne la funzione sociale. Dopo il bilancio estremamente positivo presso le stazioni del Comando Provinciale di Bologna, lo scorso anno, della prima edizione del progetto (undici scuole di Bologna e del territorio metropolitano, per un totale di 270 studenti coinvolti nelle attività educative-formative), si riparte nel 2018 da Modena. Questa mattina alle 9.30 si sono infatti aperte le porte della caserma del Comando Provinciale Carabinieri di Modena (Via Pico della Mirandola, 30) per accogliere alcune classi quarte e quinte delle scuole medie superiori della città. Le attività formative, gestite da ufficiali e sottoufficiali dei Carabinieri, hanno previsto una parte teorica di inquadramento normativo con simulazione di attività di controllo su strada con impiego di etilometro, l'esposizione delle attività del nucleo artificieri di quello investigativo. Una parte finale è stata dedicata alla discussione circa l’esito dei problem solving precedentemente sottoposti agli studenti in classe e al feedback complessivo sull’esperienza vissuta dagli studenti. Foto

Osservatorio per l'educazione alla sicurezza stradale