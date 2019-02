Cluster intermodale regionale ER.I.C., via ai nuovi corsi in ambito logistico

ER.I.C. (Emilia-Romagna Intermodal Cluster), il Cluster intermodale della regione Emilia Romagna, lancia due iniziative formative per creare nuove figure professionali in grado di contribuire alla qualificazione e al rafforzamento del sistema delle competenze regionali in ambito logistico, ferroviario e intermodale.

In programma il prossimo 26 febbraio a Bologna presso la sede di Confindustria Emilia-Romagna e il 4 marzo a Ravenna presso la sede del Centro per l’impiego i primi due incontri di presentazione dei corsi, con la partecipazione delle imprese promotrici dell’iniziativa.

Dopo un ampio lavoro di identificazione dei reali fabbisogni delle competenze portato avanti con le aziende (Cepim - Interporto Parma, Dinazzano Po, Hupac -Terminal Intermodale di Piacenza, Interporto di Bologna, Lotras, Logtainer, Porto di Ravenna - Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, Terminali Italia - Gruppo FS) in autunno sono stati presentati due progetti di formazione per le figure di Intermodal terminal manager e di Operatore del trasporto multimodale, che hanno ottenuto il finanziamento del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia-Romagna.

I due corsi, interamente gratuiti, vogliono essere una concreta opportunità per generare nuovi profili professionali in ambito regionale, da inserire presso le imprese del Cluster ER.I.C., realtà dove verranno svolti gli stage previsti dai programmi formativi.

Soggetti attuatori del progetto il Sestante Romagna, presso la cui sede di Ravenna (via Barbiani 8/10-Ravenna) verrà svolta la didattica e la Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica.

I percorsi formativi avranno una durata di 600 ore per il Terminal operator e 500 ore per l’Intermodal terminal manager con avvio previsto rispettivamente il 3 aprile e il 2 maggio 2019.

